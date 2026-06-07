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Сборная Ирана будет покидать США после каждого матча ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
7 Июня 2026 06:30
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Сборная Ирана будет покидать США после каждого матча ЧМ-2026

Сборная Ирана будет вынуждена покидать территорию США после каждого своего матча на чемпионате мира 2026 года. Ранее сообщалось, что сборная Ирана перенесла свою тренировочную базу из США в Мексику.

"Мы можем въехать утром и должны уехать в тот же день", — приводит слова посла Ирана в Мексике Абольфазла Пасандиде İdman.Biz со ссылкой на De Telegraaf.

Иран проведет свой первый матч группового этапа с Новой Зеландией 15 июня в Лос‑Анджелесе. 21 июня также в Лос-Анджелесе иранская команда сыграет с Бельгией, а 26 июня проведет матч с Египтом в Сиэтле.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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