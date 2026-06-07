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Анчелотти определился с составом Бразилии на старт ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
7 Июня 2026 12:16
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Анчелотти определился с составом Бразилии на старт ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что уже принял решение относительно стартового состава команды на первый матч чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, итальянский специалист определился с игроками, которые выйдут на поле в поединке против сборной Марокко.

"Я уже знаю, какой состав будет во встрече с Марокко. У меня есть четкое понимание в этом вопросе. В товарищеской встрече с Египтом мы очень хорошо действовали. Мне понравилась связка Рафиньи и Винисиуса. Оба отлично проявили себя", - заявил Анчелотти.

Матч между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня. Также на групповом этапе мундиаля бразильцы сыграют против Гаити и Шотландии.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
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