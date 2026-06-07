Автобус дебютанта ЧМ-2026 стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории выступит на чемпионате мира, вновь привлекла внимание футбольных болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для обсуждений стал автобус национальной команды, который будет использоваться во время ЧМ-2026. Кадры с транспортом сборной быстро распространились в социальных сетях и собрали множество комментариев.

Напомним, что Кюрасао впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира. Более того, островное государство стало самой маленькой страной, когда-либо участвовавшей в финальной стадии мундиаля.

На групповом этапе команда под руководством Дика Адвоката встретится со сборными Германии, Эквадора и Кот-д'Ивуара.