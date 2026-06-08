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Брэдли Барколя: "Франция едет на чемпионат мира за победой"

ЧМ-2026
Новости
8 Июня 2026 11:26
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Брэдли Барколя: "Франция едет на чемпионат мира за победой"

Футболист Брэдли Барколя заявил, что сборная Франции намерена выиграть чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Telefoot, нападающий "ПСЖ" подчеркнул, что команда готовится к турниру с максимальными задачами.

"Новый вызов для нас - выиграть чемпионат мира. Все матчи будут тяжелыми. Но если мы действительно будем единым коллективом, то сможем добиться своей цели. Мы говорим об этом между собой. Мы приехали туда, чтобы победить. Поэтому сделаем для этого все возможное", - добавил он.

Футболист отметил, что готов полностью работать на команду ради общего успеха.

Напомним, что сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года и дошла до финала на чемпионате мира 2022 года.

İdman.Biz
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