Нидерланды вырвали победу у Узбекистана на 98-й минуте

Сборная Нидерландов одержала непростую победу над Узбекистаном в товарищеском матче, который прошел в США.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды.

Счет на 32-й минуте открыл полузащитник нидерландцев Коди Гакпо, реализовавший пенальти. В концовке матча команда Нидерландов осталась в меньшинстве после удаления Гуса Тиля на 87-й минуте.

Узбекистан воспользовался своим шансом и сравнял счет на второй компенсированной минуте благодаря точному удару Игоря Сергеева.

Однако удержать ничью азиатской сборной не удалось. На 90+8-й минуте Гакпо оформил дубль и принес Нидерландам победу - 2:1.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе Нидерланды сыграют с Японией, Тунисом и Швецией, а Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.