Юлиан Нагельсманн готов уйти из сборной Германии ради АПЛ

24 Апреля 2026 10:16
Будущее главного тренера "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным, пока клуб выбирает между Майклом Карриком и Юлианом Нагельсманном. Каррик, исполняющий обязанности с января 2026 года, получил поддержку внутри коллектива благодаря успешным результатам, однако руководство рассматривает и вариант с приглашением топ-специалиста для борьбы за титулы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Sully Talkz, спокойный подход Каррика и стабилизация игры команды укрепили его позиции. При этом боссы клуба сомневаются, хватит ли молодому тренеру опыта для построения коллектива, способного бороться за чемпионство в долгосрочной перспективе.

Другим фаворитом гонки считается наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн. По информации источников, немецкий специалист выразил готовность возглавить "красных дьяволов", а представители клуба уже установили с ним первичный контакт. Главным препятствием для сделки остается подготовка Бундестим к предстоящему чемпионату мира. Обязательства Нагельсманна перед национальной командой и плотный график турнира серьезно осложняют его немедленный переезд в Манчестер.

Спортивный директор Джейсон Уилкокс и исполнительный директор Омар Беррада проявляют максимальную осторожность в этом вопросе. Руководители намерены избежать ошибок прошлых лет и сделать ставку на тренера, способного обеспечить долгосрочный успех и стабильность.

Новости по теме

Дональд Трамп счел интересной замену Ирана на Италию на ЧМ-2026
10:31
ЧМ-2026

Дональд Трамп счел интересной замену Ирана на Италию на ЧМ-2026

Президент США назвал интересной идею допустить сборную Италии к участию в чемпионате мира вместо команды Ирана
Италия возмущена предложением заменить Иран на чемпионате мира по футболу - ОБНОВЛЕНО
05:10
ЧМ-2026

Италия возмущена предложением заменить Иран на чемпионате мира по футболу - ОБНОВЛЕНО

Ранее спецпосланник Трампа предложил заявить сборную Италии на турнир вместо иранцев

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Буффон до сих пор не верит, что Италия может остаться без ЧМ-2026
22 Апреля 16:32
ЧМ-2026

Буффон до сих пор не верит, что Италия может остаться без ЧМ-2026

Легендарный вратарь сравнил такой сценарий с нашествием инопланетян
Джанни Инфантино назвал причину рекордных цен на билеты ЧМ-2026
18 Апреля 18:19
ЧМ-2026

Джанни Инфантино назвал причину рекордных цен на билеты ЧМ-2026

Глава ФИФА подчеркнул, что турнир является единственным финансовым ресурсом организации
Оливер Кан: "В США происходит то, что не совпадает с нашими ценностями"
17 Апреля 14:56
ЧМ-2026

Оливер Кан: "В США происходит то, что не совпадает с нашими ценностями"

Экс-вратарь сборной Германии поделился критическим мнением о предстоящем чемпионате мира

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"