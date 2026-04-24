Юлиан Нагельсманн готов уйти из сборной Германии ради АПЛ

Будущее главного тренера "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным, пока клуб выбирает между Майклом Карриком и Юлианом Нагельсманном. Каррик, исполняющий обязанности с января 2026 года, получил поддержку внутри коллектива благодаря успешным результатам, однако руководство рассматривает и вариант с приглашением топ-специалиста для борьбы за титулы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Sully Talkz, спокойный подход Каррика и стабилизация игры команды укрепили его позиции. При этом боссы клуба сомневаются, хватит ли молодому тренеру опыта для построения коллектива, способного бороться за чемпионство в долгосрочной перспективе.

Другим фаворитом гонки считается наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн. По информации источников, немецкий специалист выразил готовность возглавить "красных дьяволов", а представители клуба уже установили с ним первичный контакт. Главным препятствием для сделки остается подготовка Бундестим к предстоящему чемпионату мира. Обязательства Нагельсманна перед национальной командой и плотный график турнира серьезно осложняют его немедленный переезд в Манчестер.

Спортивный директор Джейсон Уилкокс и исполнительный директор Омар Беррада проявляют максимальную осторожность в этом вопросе. Руководители намерены избежать ошибок прошлых лет и сделать ставку на тренера, способного обеспечить долгосрочный успех и стабильность.