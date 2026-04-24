Пеп Гвардиола может возглавить сборную Италии

24 Апреля 2026 16:31
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассматривается в качестве кандидата на пост наставника национальной сборной Италии. Тренер выразил готовность обсудить условия сотрудничества, если получит официальное предложение от нового президента Итальянской федерации футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона вопроса не является для Гвардиолы приоритетной. Решающим фактором может стать личная симпатия специалиста к Италии.

Напомним, что в начале апреля Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии. Причиной отставки стал невыход команды на чемпионат мира в третий раз подряд.

