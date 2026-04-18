18 Апреля 2026 18:19
Джанни Инфантино назвал причину рекордных цен на билеты ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал новую ценовую политику на билеты чемпионата мира 2026 года. В апреле организация пересмотрела стоимость посещения финального матча, что вызвало широкий резонанс среди болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, цена самых дорогих билетов на финал выросла с 8 680 долларов (около 14 756 манатов) до 10 990 долларов (примерно 18 683 маната). Стоимость билетов второй категории составила 7 380 долларов (около 12 546 манатов), а третьей — 5 785 долларов (порядка 9 835 манатов). ФИФА применяет систему динамического ценообразования для турнира, который пройдет в 11 городах США, трех городах Мексики и двух городах Канады.

"Основным и пока единственным источником дохода ФИФА является чемпионат мира по футболу. Мы получаем доход в течение одного месяца, а в течение следующих 47 месяцев — до следующего мундиаля — мы тратим эти средства", — цитирует слова Инфантино издание. Глава федерации добавил, что именно эти средства позволяют организации финансировать футбольные проекты по всему миру в межсезонье.

