15 Апреля 2026
RU

Сборная Ирана на ЧМ 2026: Министр спорта назвал критерии для участия команды

ЧМ-2026
Новости
15 Апреля 2026 10:14
14
Участие сборной Ирана в ЧМ-2026: условия правительства и вопросы безопасности

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали связал поездку национальной команды на турнир в Северную Америку с обеспечением безопасности атлетов и нормализацией внутренней ситуации в стране

Министр спорта и молодежи Ирана Ахмад Доньямали прокомментировал возможность участия футбольной сборной в чемпионате мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. Заявление было сделано на фоне обсуждения логистических и политических условий поездки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агентство Tasnim, ключевым фактором для принятия решения станет уровень безопасности делегации. Министр подчеркнул, что правительство выдаст разрешение на отправку команды только при соблюдении определенных условий.

"Если будет обеспечена безопасность спортсменов, правительство даст разрешение на их отправку на чемпионат мира, принимая во внимание условия в стране. Мы обязаны поддерживать национальную команду в готовности и выполнять все логистические требования", — цитирует издание Доньямали.

Глава ведомства также отметил прямую зависимость участия сборной от международной обстановки. По его словам, нормализация ситуации повышает вероятность поездки, в то время как рост напряженности потребует принятия дополнительных решений с учетом ряда факторов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Президент Бразилии обсудил c Карло Анчелотти будущее Неймара в сборной
09:44
ЧМ-2026

Президент Бразилии обсудил c Карло Анчелотти будущее Неймара в сборной

Глава государства и главный тренер 'селесао' провели встречу перед ЧМ-2026
Стало известно, какое решение рассматривает ФИФА в случае отказа Ирана от участия в ЧМ
13 Апреля 09:15
ЧМ-2026

Стало известно, какое решение рассматривает ФИФА в случае отказа Ирана от участия в ЧМ

Фанаты сборной Италии скрестили пальцы

Бывший наставник сборной Азербайджана может возглавить команду на ЧМ-2026
10 Апреля 10:21
ЧМ-2026

Бывший наставник сборной Азербайджана может возглавить команду на ЧМ-2026

Фернанду Сантуш остается без работы с сентября 2025 года
ФИФА назвала судей, которые отработают на ЧМ-2026
9 Апреля 23:46
ЧМ-2026

ФИФА назвала судей, которые отработают на ЧМ-2026

Среди них бригада из Узбекистана
Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности
8 Апреля 11:26
ЧМ-2026

Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности

Участие сборной в чемпионате мира зависит от решения ФИФА перенести игры команды из США на мексиканские стадионы

Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами
3 Апреля 16:59
ЧМ-2026

Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами - ВИДЕО

Необычный состав семейной делегации вызвал ажиотаж в соцсетях

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС