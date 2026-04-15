Сборная Ирана на ЧМ 2026: Министр спорта назвал критерии для участия команды

Участие сборной Ирана в ЧМ-2026: условия правительства и вопросы безопасности

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали связал поездку национальной команды на турнир в Северную Америку с обеспечением безопасности атлетов и нормализацией внутренней ситуации в стране

Министр спорта и молодежи Ирана Ахмад Доньямали прокомментировал возможность участия футбольной сборной в чемпионате мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. Заявление было сделано на фоне обсуждения логистических и политических условий поездки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агентство Tasnim, ключевым фактором для принятия решения станет уровень безопасности делегации. Министр подчеркнул, что правительство выдаст разрешение на отправку команды только при соблюдении определенных условий.

"Если будет обеспечена безопасность спортсменов, правительство даст разрешение на их отправку на чемпионат мира, принимая во внимание условия в стране. Мы обязаны поддерживать национальную команду в готовности и выполнять все логистические требования", — цитирует издание Доньямали.

Глава ведомства также отметил прямую зависимость участия сборной от международной обстановки. По его словам, нормализация ситуации повышает вероятность поездки, в то время как рост напряженности потребует принятия дополнительных решений с учетом ряда факторов.