Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности

8 Апреля 2026 11:26
Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности

Министерство спорта и молодежи Ирана ожидает от международных футбольных структур специальных гарантий безопасности для участия национальной сборной в чемпионате мира 2026 года. Главным условием Тегерана остается перенос матчей группового этапа из США в Мексику.

Как сообщает İdman.Biz, министр спорта Ахмед Доньямали заявил, что обращение в ФИФА по этому вопросу остается в силе.

"Наш запрос о проведении запланированных в США матчей на территории Мексики все еще актуален. Мы пока не получили официального ответа, но в случае принятия нашего предложения мы согласимся на участие в турнире. Несмотря на то, что футболисты продолжают тренировки, окончательное решение о поездке на чемпионат будет принимать руководство страны", — подчеркнул Доньямали.

Министр напомнил, что по регламенту ФИФА принимающая сторона обязана обеспечить безопасность всех участников, однако в текущей ситуации вероятность выступления Ирана в США оценивается как низкая. "Мы не можем поехать в Америку, если безопасность не будет гарантирована", — добавил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично предупредил, что участие иранской сборной в турнире может быть сопряжено с риском для жизни и безопасности игроков. На групповой стадии чемпионата мира Иран попал в одну группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

Новости по теме

Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами
3 Апреля 16:59
ЧМ-2026

Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами - ВИДЕО

Необычный состав семейной делегации вызвал ажиотаж в соцсетях

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии
3 Апреля 16:47
ЧМ-2026

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии

Вместе с наставником в отставку ушли глава федерации и руководитель делегации

Неймар помог "Сантосу" прервать серию неудач, но снизил шансы на сборную
3 Апреля 12:51
Мировой футбол

Неймар помог "Сантосу" прервать серию неудач, но снизил шансы на сборную - ВИДЕО

Пропуск следующего матча осложняет возвращение форварда в команду Анчелотти

Футболист Боснии и Герцеговины пообещал купить пиво всему стадиону после выхода на ЧМ
2 Апреля 21:08
ЧМ-2026

Футболист Боснии и Герцеговины пообещал купить пиво всему стадиону после выхода на ЧМ

Вместимость "Штутгарт Арены" достигает 60 469 зрителей
Буффон покинул пост главы делегации сборной Италии - ОБНОВЛЕНО
2 Апреля 20:36
ЧМ-2026

Буффон покинул пост главы делегации сборной Италии - ОБНОВЛЕНО

Буффон занимал пост главы делегации сборной Италии с 2023 года

Президент Федерации футбола Италии подал в отставку - Романо
2 Апреля 18:56
ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Италии подал в отставку - Романо

Во вторник итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в стыковом матче за право выхода в финальную стадию ЧМ-2026

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд