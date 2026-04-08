Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности

Министерство спорта и молодежи Ирана ожидает от международных футбольных структур специальных гарантий безопасности для участия национальной сборной в чемпионате мира 2026 года. Главным условием Тегерана остается перенос матчей группового этапа из США в Мексику.

Как сообщает İdman.Biz, министр спорта Ахмед Доньямали заявил, что обращение в ФИФА по этому вопросу остается в силе.

"Наш запрос о проведении запланированных в США матчей на территории Мексики все еще актуален. Мы пока не получили официального ответа, но в случае принятия нашего предложения мы согласимся на участие в турнире. Несмотря на то, что футболисты продолжают тренировки, окончательное решение о поездке на чемпионат будет принимать руководство страны", — подчеркнул Доньямали.

Министр напомнил, что по регламенту ФИФА принимающая сторона обязана обеспечить безопасность всех участников, однако в текущей ситуации вероятность выступления Ирана в США оценивается как низкая. "Мы не можем поехать в Америку, если безопасность не будет гарантирована", — добавил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп публично предупредил, что участие иранской сборной в турнире может быть сопряжено с риском для жизни и безопасности игроков. На групповой стадии чемпионата мира Иран попал в одну группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.