Сборная США объявила состав на чемпионат мира-2026

27 Мая 2026 00:24
Федерация футбола США официально объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в окончательную заявку американской сборной вошли 27 футболистов.

Главными звездами команды стали полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни, хавбек "Боруссии" Менхенгладбах Джованни Рейна, а также лидер "Милана" Кристиан Пулишич.

Состав сборной США на ЧМ-2026:

Вратари: Крис Брэди ("Чикаго Файр"), Мэтт Фриз ("Нью-Йорк Сити"), Мэтт Тернер ("Нью-Ингленд Революшн").

Защитники: Макс Арфстен ("Коламбус Крю"), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен ("Вильярреал"), Марк Маккензи ("Тулуза"), Тим Рим ("Шарлотт"), Крис Ричардс ("Кристал Пэлас"), Антоне Робинсон ("Фулхэм"), Майлз Робинсон ("Цинциннати"), Джозеф Скалли ("Боруссия" Мёнхенгладбах), Остон Трасти ("Селтик").

Полузащитники: Тайлер Адамс ("Борнмут"), Себастьян Берхальтер ("Ванкувер Уайткэпс"), Уэстон Маккенни ("Ювентус"), Джованни Рейна ("Боруссия" Мёнхенгладбах), Кристиан Рольдан ("Сиэтл Саундерс"), Малик Тилльман ("Байер" Леверкузен).

Нападающие: Бренден Ааронсон ("Лидс Юнайтед"), Фоларин Балогун ("Монако"), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич ("Милан"), Тимоти Веа ("Марсель"), Хаджи Райт ("Ковентри Сити"), Алекс Сендехас ("Америка" Мехико).

На групповом этапе чемпионата мира сборная США сыграет против Парагвая, Австралии и Турции.

