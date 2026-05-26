26 Мая 2026 23:31
Марокко объявило состав на чемпионат мира-2026

Королевская марокканская футбольная федерация официально объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в окончательную заявку сборной Марокко вошли 27 футболистов.

Главными звездами команды стали защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими, вратарь "Аль-Хиляля" Яссин Буну, полузащитник Софьян Амрабат и хавбек мадридского "Реала" Браим Диас.

Состав сборной Марокко на ЧМ-2026:

Вратари: Мунир Эль-Каджуи ("Ренессанс де Беркан"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Ахмед Реда Тагнаути ("Хассания").

Защитники: Нуссайр Мазрауи ("Манчестер Юнайтед"), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Беламмари ("Аль-Ахли"), Ашраф Хакими ("ПСЖ"), Закария Эль-Уахди ("Генк"), Шади Риад ("Кристал Пэлас"), Найеф Агер ("Марсель"), Редуан Халал ("Мехелен"), Исса Диоп ("Фулхэм").

Полузащитники: Самир Эль-Мурабет ("Страсбург"), Айюб Буадди ("Лилль"), Нейл Эль-Айнауи ("Рома"), Софьян Амрабат ("Бетис"), Аззедин Унаи ("Жирона"), Билал Эль-Ханнус ("Штутгарт"), Исмаэль Сайбари (ПСВ).

Нападающие: Абдессамад Эззалзули ("Бетис"), Шемсдин Тальби ("Сандерленд"), Суфьян Рахими ("Аль-Айн"), Айюб Эль-Кааби ("Олимпиакос"), Браим Диас ("Реал" Мадрид), Жессим Яссин ("Страсбург"), Аюб Амаймуни-Эчгуяб ("Айнтрахт" Франкфурт).

На групповом этапе чемпионата мира сборная Марокко сыграет против Бразилии, Гаити и Шотландии.

