25 Мая 2026
Сборная Колумбии объявила состав на чемпионат мира - 2026

25 Мая 2026 22:14
Колумбийская федерация футбола опубликовала окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, турнир пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

В состав сборной Колумбии вошли 26 футболистов.

Вратари: Камило Варгас ("Атлас"), Давид Оспина ("Атлетико Насьональ"), Альваро Монтеро ("Велес Сарсфилд").

Защитники: Даниэль Муньос ("Кристал Пэлас"), Сантьяго Ариас ("Индепендьенте"), Йерри Мина ("Кальяри"), Давинсон Санчес ("Галатасарай"), Джон Лукуми ("Болонья"), Вильер Дитта ("Крус Асуль"), Хоан Мохика ("Мальорка"), Дейвер Мачадо ("Нант").

Полузащитники: Ричард Риос ("Бенфика"), Джефферсон Лерма ("Кристал Пэлас"), Густаво Пуэрта ("Расинг Сантандер"), Кевин Кастаньо ("Ривер Плейт"), Джон Арьяс ("Палмейрас"), Хамес Родригес ("Миннесота Юнайтед"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Хорхе Карраскаль ("Фламенго"), Хуан Камило Портилья ("Атлетико Паранаэнсе").

Нападающие: Луис Диас ("Бавария"), Луис Суарес ("Спортинг"), Карлос Гомес ("Васко да Гама"), Хаминтон Кампас ("Росарио Сентраль"), Джон Кордоба ("Краснодар"), Хуан Камило Эрнандес ("Бетис").

На групповом этапе чемпионата мира сборная Колумбии сыграет против Португалии, ДР Конго и Узбекистана.

İdman.Biz
