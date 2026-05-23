"Нефтчи" сыграет против "Кяпаза" в 33-м туре Премьер-лиги

Сегодня в рамках 33-го тура Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Кяпазом" и "Нефтчи".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде и начнется в 15:00.
Перед игрой бакинский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, набрав 56 очков. "Кяпаз" с 27 очками располагается на десятой позиции.
Мисли Премьер-лига
33-й тур
23 мая
15:00. "Кяпаз" - "Нефтчи"
Судьи: Вугар Гасанли, Эльшад Абдуллаев, Зохраб Аббасов, Али Алиев
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
Отметим, что тур завершится 24 мая.