"Нефтчи" сыграет против "Кяпаза" в 33-м туре Премьер-лиги

Сегодня в рамках 33-го тура Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Кяпазом" и "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде и начнется в 15:00.

Перед игрой бакинский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, набрав 56 очков. "Кяпаз" с 27 очками располагается на десятой позиции.

Мисли Премьер-лига

33-й тур

23 мая

15:00. "Кяпаз" - "Нефтчи"

Судьи: Вугар Гасанли, Эльшад Абдуллаев, Зохраб Аббасов, Али Алиев

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Камран Байрамов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

Отметим, что тур завершится 24 мая.