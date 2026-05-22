АФФА внедряет Eyeball во все молодежные лиги Азербайджана

22 Мая 2026 18:27
В азербайджанском футболе продолжается внедрение современных аналитических технологий.

Как сообщает İdman.Biz, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) расширяет использование платформы Eyeball для анализа матчей и тренировочного процесса.

Проект охватывает как мужской, так и женский футбол. В систему уже включены лиги U15, U16, U17, Молодежная и Резервная лиги, а также женские соревнования U16 и Высшая лига.

Главной целью проекта называется развитие аналитического подхода в азербайджанском футболе, создание более широкой информационной базы для тренеров и клубов, а также детальное отслеживание прогресса молодых игроков.

В АФФА сообщили, что второй этап проекта уже завершен. За это время через платформу были проанализированы более 75 матчей.

В рамках второго этапа региональные клубы "Шамахы", "Габала", "Туран Товуз" и "Кяпаз" получили VEO-камеры и доступ к аналитической системе.

С представителями клубов и тренерскими штабами были проведены специальные встречи, на которых им подробно рассказали о возможностях платформы и принципах ее работы.

Кроме того, клубам предоставили возможность записывать через VEO-камеры не только матчи, но и тренировочный процесс. Ожидается, что это поможет тренерам глубже анализировать тактическую работу и точнее отслеживать развитие футболистов.

Начиная со следующего сезона все матчи младших возрастных категорий будут полностью записываться, загружаться в Eyeball и анализироваться системой.

В АФФА считают, что это станет важным шагом для создания единой видео- и аналитической базы азербайджанского футбола.

İdman.Biz
