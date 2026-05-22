"Араз-Нахчыван" готовится сменить главного тренера

В футбольном клубе "Араз-Нахчыван" ожидается смена главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, матч чемпионата против "Зиря" станет последним для украинского специалиста Андрея Демченко.

Тренер возглавил команду зимой после ухода Эльмара Бахшиева и подписал контракт по схеме "5 месяцев + 1 год". Однако руководство клуба решило не активировать пункт о продлении соглашения.

По информации источника, спортивный директор клуба Джейхун Султанов намерен пригласить на пост главного тренера местного специалиста. Основным кандидатом считается Джавид Гусейнов, который ранее покинул "Сабаил" после неудачного сезона. С ним планируется подписать контракт сроком на один год.

Сообщается, что новому тренеру предстоит серьезная перестройка состава. Руководство клуба намерено расстаться с большинством легионеров и сократить расходы. "Араз-Нахчыван" должен завершить следующий сезон с бюджетом, сформированным за счет государственной помощи в размере 2,5 миллиона манатов и примерно одного миллиона от спонсоров.

Источник также утверждает, что летом в азербайджанском футболе ожидается еще несколько тренерских перестановок.

"Кяпаз" ведет переговоры с Эльмаром Бахшиевым на замену Азеру Багирову. Сам Багиров, как ожидается, сменит Айхана Аббасова в "Шамахы" после ухода последнего в сборную Азербайджана.

Кроме того, "Шафа" рассматривает вариант с назначением Заура Гашимова вместо Эльгиза Керемли.

