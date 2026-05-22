Айхан Аббасов: "По сравнению с прошлым годом мы стали лучше"

22 Мая 2026 00:16
Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомментировал поражение в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Габалы" (1:3), передает İdman.Biz.

"Чемпионат завершился. Я благодарю свою команду, получился тяжелый сезон. Нашей целью было стать более сильной командой, чем в прошлом сезоне. Если проанализировать, то можно увидеть, что по сравнению с прошлым годом мы стали лучше. В прошлом сезоне в Мисли премьер-лиге было 10 команд. В этом сезоне, где участвовали 12 клубов, борьба была жестче. Мы продвинулись в Кубке. В плане развития молодых футболистов и адаптации легионеров наша команда прогрессировала. Это было нашей целью", — заявил Аббасов.

Также специалист поблагодарил руководство клуба, игроков и тренерский штаб: "Я благодарю руководство, футболистов и тренеров".

Говоря о сопернике, наставник пожелал удачи "Габале" в предстоящем плей-офф: "Впереди их ожидает тяжелый матч плей-офф. Иншаллах, победу одержит достойный".

Кроме того, Аббасов выразил надежду, что клуб продолжит развиваться и в следующем сезоне: "Я верю, что "Шамахы" сделает правильный выбор и договорится с тренером, который продолжит эту работу, чтобы команда стала еще лучше, чем в этом году".

