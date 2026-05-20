Шахин Керимов высказался о драке в матче "Кюр-Араз" - "Араз Саатлы" - ФОТО/ВИДЕО

20 Мая 2026 16:44
Главный тренер "Агстафа Гянджляри" Шахин Керимов прокомментировал массовую драку, произошедшую 17 мая в матче Второй лиги между "Кюр-Аразом" и "Араз Саатлы".

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что сожалеет о произошедшем и надеется на объективное решение АФФА.

"Печально, что произошла драка. Я хочу, чтобы региональный футбол развивался. Давайте подождем развития событий. Никто не хочет оказаться последним. Надеюсь, будет принято максимально объективное решение. Дисциплинарный комитет вынесет решение в соответствии с регламентом. Мы тоже не хотим подобных драк. Это пятно на азербайджанском футболе. Весь мир увидел, в каком состоянии находится наш футбол", - заявил Керимов в комментарии football-plus.az.

Отметим, что матч не был завершен, поскольку финальный свисток так и не прозвучал. К моменту остановки игры "Араз Саатлы" уступал со счетом 0:3.

По информации местных СМИ, из-за недостаточного уровня безопасности "Кюр-Аразу" может быть засчитано техническое поражение.

Такой вариант является нежелательным для "Агстафа Генджляри". Команда с 24 очками занимает 11-е место. В случае технического поражения "Кюр-Араза" клуб "Араз Саатлы" получит три очка, поднимется на девятую строчку и отдалится от зоны вылета, а "Агстафа Генджляри" опустится ниже.

İdman.Biz
