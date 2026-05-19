Метью: "Самый важный гол за "Нефтчи" я забил именно "Сабаху"

19 Мая 2026 15:37
Полузащитник "Нефтчи" Ифеани Метью после победы над "Сабахом" (2:1) в 32-м туре Мисли Премьер-лиги прокомментировал выход команды в квалификацию Лиги конференций.

Нигерийский хавбек отметил, что даже в тяжелый период сезона внутри команды продолжали верить в успешное завершение чемпионата.

"Может быть, многие не верили, что "Нефтчи" сможет выйти в еврокубки. Но мы как команда были уверены в себе и понимали, что можем изменить ситуацию. Мы вышли на игру ради победы. Сражались до самого конца. Конечно, рады и победе, и выходу в еврокубки", - отметил полузащитник в комментариях futbolinfo.az.

Кроме того, Метью назвал свой гол в ворота "Сабаха" самым важным за время выступлений за бакинский клуб.

"Самый важный гол за "Нефтчи" я забил именно в этом матче", - заявил игрок.

Полузащитник отметил, что в следующем сезоне "Нефтчи" намерен бороться за первое место: "У нас хороший состав и хорошие тренеры. Мы обязательно будем бороться за чемпионство".

У меня есть контракт, и я остаюсь", - добавил Метью.

