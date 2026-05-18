"Карабах" объявил о трансфере французского вингера Жали Муаддиба - ФОТО

"Карабах" осуществил переход Жали Муаддиба.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт клуба, с французским вингером подписан 3-летний контракт.
Прошедший сегодня медицинское обследование 25-летний футболист будет выступать за "Карабах" до лета 2029 года. В команде он будет играть под номером 7.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последним клубом Жали Муаддиба была кипрская "Омония" (Арадипу). За свою карьеру он выступал во Франции за команды-Б "Лилля" и "Анже", а также за "Авранш", а в Румынии - за "Ботошани". Жали Муаддиб также выступал за сборную Франции U-19.
Вслед за Багировым "Кяпаз" могут покинуть несколько игроков
Будущее футболистов Азера Багирова в "Кяпазе" под вопросом
Алексей Исаев забил в своем 200-м матче в Премьер-лиге
Юбилейная игра полузащитника "Сабаха" пришлась на встречу с "Нефтчи"
Рамалингом забил юбилейный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
Форвард "Сумгайыта" отличился в матче против "Зири"
Определились все представители Азербайджана в еврокубках сезона-2026/27
"Нефтчи" завоевал последнюю путевку после победы над "Сабахом"
Рашад Садыхов: "Когда увидел стартовый состав "Сабаха", я немного огорчился"
Главный тренер "Зиря" отметил, что было очень сложно настроиться на игру
Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки
АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы
"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге