Рамалингом забил юбилейный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

18 Мая 2026 13:07
Нападающий "Сумгайыта" Александр Рамалингом достиг юбилейного показателя в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, мадагаскарский форвард отличился в гостевом матче 32-го тура против "Зиря", который завершился поражением его команды со счетом 1:2.

Этот мяч стал для 28-летнего футболиста 25-м голом в чемпионате Азербайджана. Для достижения этой отметки Рамалингому понадобилось 63 матча.

Мадагаскарец забивал в составе двух азербайджанских клубов. За "Сабаил" он провел 35 матчей и забил 15 голов, а в составе "Сумгайыта" отличился десять раз в 28 встречах.

