Рашад Садыхов: "Когда я увидел стартовый состав "Сабаха", я немного огорчился"

18 Мая 2026 00:04
Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал победу в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Сумгайытом" (2:1), передает İdman.Biz.

"Прежде всего благодарю своих футболистов. Сегодня было очень сложно настроиться на игру. Потому что три дня назад мы столкнулись с тяжелым поражением. Несмотря на это, футболисты, учитывая наши требования, старались делать на поле лучшее от первой и до последней минуты. Мы провели одну из лучших игр сезона. Вратарь соперника сегодня был великолепен", — заявил Садыхов.

Отвечая на вопрос о стартовом составе "Сабаха" в матче с "Нефтчи" (1:2), специалист признался: "Интересный вопрос. Я не буду скрывать. Составы становятся известны за час до матча. Признаться, когда я увидел стартовый состав "Сабаха", я немного огорчился (смеется). Конечно, это соперничество. Мы тоже хотим, чтобы команды, с которыми ведем конкуренцию, теряли очки. Поздравляю "Нефтчи" от всего сердца. Особенно ближе к концу чемпионата они упорно боролись на поле. Они заслужили участие в еврокубках, как и мы. Желаю им успехов в еврокубках. Желаю всем нашим клубам успехов в еврокубках. Но, возвращаясь к вопросу, да — я был разочарован, когда увидел стартовый состав".

Также наставник рассказал о разговоре с болельщиками после матча: "Мы не спорили, мы обсуждали. Знаете, у "Зиря" не так много болельщиков. С некоторыми мы даже знакомы. Я здесь уже шесть лет. Был вопрос об Эрене... Исса и Эрен были травмированы, я говорил об этом на пресс-конференциях. Иначе кто бы захотел убирать Эрена с поля? Это обсуждение продолжалось. Болельщики хотят больших побед. Мы были вторыми в четырех соревнованиях за последние три года. Это очень хороший результат для "Зиря". Болельщики хотят большего".

Садыхов также отметил, что серьезной проблемой для команды стало изменение лимита на легионеров: "Изменение лимита создало для нас серьезную проблему. Мы чувствовали это на протяжении всего сезона. Травмы по ходу чемпионата, уходы игроков... Я бы не удивился, если бы мы оказались на шестом-седьмом месте в этом сезоне. Но я хочу поблагодарить наш клуб, наше сообщество и наших болельщиков за то, что они боролись до конца. Мы сделали все, что могли, но у нас не получилось".

