Жорже Кашкилья - о возможном уходе из клуба: "Сообщения, появляющиеся обо мне в СМИ, не соответствуют действительности"

Главный тренер "Имишли" Жорже Кашкилья прокомментировал поражение в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от агдамского "Карабаха" (0:3), передает İdman.Biz.

"В первом тайме игра проходила на равных. Обе команды атаковали. Да, "Карабах" атаковал больше. Но и мы в контратаках были убедительны. Несмотря на травмированных в составе, в первом тайме наша линия обороны сыграла хорошо. Но во втором мы быстро пропустили. Это создало команде большие сложности. Несмотря на это, "Имишли" пытался забить гол. После второго мяча мы потеряли концентрацию. В последние 20 минут "Карабах" много держал у себя мяч. Результат был справедливым. Поздравляю их с победой и путевкой в Лигу Европы", — заявил Кашкилья.

Также специалист объяснил, почему во втором тайме на поле появились молодые и местные футболисты: "Во втором тайме мы выпустили на поле молодых и местных игроков. Потому что для них играть против таких больших команд важно. Это наш долг, чтобы и наши местные игроки набрались опыта. Потому что мы достигли своей цели за три тура до конца. Поэтому эта встреча была важной и для нашей молодежи. Поздравляю и своих подопечных. И в предстоящей встрече мы постараемся использовать молодых футболистов".

Комментируя информацию в СМИ о возможном уходе из клуба по окончании сезона, наставник отметил: "Сообщения, появляющиеся обо мне в СМИ, не соответствуют действительности. Точно одно: все мое внимание до последнего тура — на работе в "Имишли", на том, чтобы дать хороший результат и в конце сезона вернуться в Португалию".

Отвечая на вопрос о состоянии Андрея Синенко, Кашкилья сказал: "Синенко с нами на тренировках. Но из-за его травмы неизвестно, как сложится. На поле он не выйдет".