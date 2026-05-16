Спортивный директор "Габалы": "Штрафы слишком суровые"

Спортивный директор "Габалы" Сабухи Сафиярлы заявил, что считает слишком жесткими санкции, примененные АФФА к клубу после матча с "Карабахом".

"Штрафы, примененные Дисциплинарным комитетом АФФА к "Габале", однозначно являются слишком жесткими", - заявил Сафиярлы.

Он прокомментировал четырехматчевую дисквалификацию футболиста команды Асифа Мамедова, полученную после игры XXXI тура Мисли Премьер-лиги против "Карабаха".

"Мы еще не приняли решение по поводу апелляции, будем изучать вопрос. Но штрафы однозначно чрезмерно тяжелые. В дисциплинарном кодексе наказание за легкое оскорбление и грубую нецензурную брань одинаковое. Асиф много лет в футболе, и никто никогда не слышал, чтобы он кого-то грубо оскорблял. Во время судейства бывают предвзятые решения. Ингилаб Мамедов ранее и в матче с "Имишли" отобрал у нас два очка. Судейский комитет АФФА тоже признал ошибку. Интересно, что на такой важный матч снова назначили именно его и он принял подобное решение. После игры Асиф встретился с арбитром и извинился. Если бы там были тяжелые оскорбления, атмосфера была бы намного напряженнее. Штраф в размере 10 тысяч манатов для нашего клуба - очень тяжелое решение", - сказал Сафиярлы в комментарии report.az.

Представитель клуба также высказался о штрафе за выбежавших на поле болельщиков.

"На поле выбежал всего один болельщик, остальные - это дети, подающие мячи. Подобные случаи бывают и в мировом футболе. Но наказание за одного выбежавшего человека и массовое выбегание болельщиков не должно быть одинаковым. Наша система наказаний должна быть пересмотрена. Складывается ощущение, что чем больше штрафов, тем лучше. Как только появляется возможность, сразу применяются самые тяжелые санкции. Высокий уровень эмоций - это нормально, но я не считаю правильным настолько суровое наказание", - отметил он.

Отметим, что на 86-й минуте матча футболист хозяев Асиф Мамедов был удален прямой красной карточкой за оскорбление арбитра и дисквалифицирован на четыре игры. Клуб также оштрафовали на 10 тысяч манатов.

После завершения встречи за выход посторонних лиц на поле и бросание предметов "Габала" дополнительно была оштрафована на 4 500 манатов.