Футболист "Сабаха": "Лига чемпионов - новая страница для нас"

Футболист "Сабаха" Аарон Малуда заявил, что команда с большим воодушевлением ждет выступления в Лиге чемпионов после победы в чемпионате и Кубке Азербайджана.

"Завершить сезон с двумя трофеями - большая гордость для нас", - сказал Малуда в комментариях Азертадж.

Французский полузащитник отметил, что команда довольна результатами успешного сезона.

"Мы очень счастливы. Завершили сезон и чемпионством, и Кубком страны. Думаю, сложно было бы пожелать лучшего результата. На протяжении всего года команда проявляла большое упорство и получила заслуженную награду. Этот успех - результат труда футболистов, тренерского штаба и болельщиков. Наши фанаты никогда не оставляли нас одних. Даже когда мы уступали в счете, чувствовали их поддержку", - заявил футболист.

Малуда также поделился ожиданиями от участия в Лиге чемпионов.

"Лига чемпионов - новая страница для нас. Мы впервые испытаем эту атмосферу, поэтому очень взволнованы. Понимаем, что для выступления на таком уровне нужно очень серьезно готовиться. Нам повезло, что у нас достаточно хорошая команда. Мы смотрим только вперед. Постараемся показать в этом турнире максимум своих возможностей", - подчеркнул полузащитник.

Отметим, что "Сабах", досрочно ставший чемпионом Азербайджана, в финале Кубка страны обыграл "Зиря" со счетом 2:1 и оформил "золотой дубль".