Борец Азербайджана поборется за "бронзу" чемпионата Европы U17 - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Борец Азербайджана поборется за "бронзу" чемпионата Европы U17

12 Мая 2026 13:21
Борец Азербайджана поборется за "бронзу" чемпионата Европы U17

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U17 продолжает выступление на чемпионате Европы в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, Орхан Габибли, выступающий в весовой категории до 65 кг, получил шанс побороться за бронзовую медаль. В утешительной схватке азербайджанский борец победил грека Дионисиоса Булутидиса со счетом 9:0.

Габибли проведет поединок за третье место в вечерней сессии.

В категории до 71 кг Али Мамедов успешно стартовал на турнире. Он победил россиянина Владимира Авакяна с полным преимуществом - 10:0 и вышел в 1/8 финала.

Али Джавадлы, выступающий в весовой категории до 45 кг, завершил борьбу на ранней стадии. В квалификации он уступил украинцу Владиславу Величко со счетом 3:8.

12:36

Борец греко-римского стиля Али Джавадлы успешно стартовал на чемпионате Европы U17 в Болгарии и вышел в четвертьфинал соревнований.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский спортсмен, выступающий в весовой категории до 45 кг, во второй соревновательный день турнира в Самокове встретился с болгарским борцом Цветаном Николовым.

Джавадлы уверенно провел схватку и победил соперника со счетом 8:0 за явным преимуществом, оформив выход в 1/4 финала.

Отметим, что чемпионат Европы U17 по борьбе завершится 17 мая.

