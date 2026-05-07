Хасрат Джафаров: "Моя главная цель - стать чемпионом мира"

Хасрат Джафаров после четвертого "золота" чемпионата Европы нацелен закрыть главный пробел в карьере - выиграть чемпионат мира.

"На чемпионатах Европы я выиграл четыре золотые медали подряд, но на чемпионатах мира у меня есть только "бронза" и две серебряные медали. Сейчас моя главная цель - закрыть этот пробел. Я сделаю все, что от меня зависит, а остальное оставляю Аллаху", - сказал Джафаров в интервью Report.

23-летний борец греко-римского стиля стал первым четырехкратным чемпионом Европы в истории Азербайджана в этом виде борьбы. Он подчеркнул, что последняя победа имела особый вес, поскольку речь шла не только об очередном титуле, но и о рекорде.

"У каждого чемпионства есть свой вкус, но последнее было другим. В этот раз я выходил на ковер еще и ради исторического результата и рекорда. Это не просто спортивный успех - это значит вписать свое имя в историю азербайджанского спорта, и я очень горжусь этим. Быть первым всегда трудно, это требует большой ответственности. То, что я добился такого рекорда в 23 года, показывает, что я на правильном пути. Но для меня этот рекорд - не конец, а стимул для новых побед", - отметил он.

Джафаров отдельно рассказал о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после успешного выступления сборной в Албании. По словам спортсмена, внимание главы государства придает ему дополнительную мотивацию.

"Встреча с господином Президентом всегда является особым событием. То, что он глубоко знает спорт и отдельно отмечает результат каждого из нас, дает человеку большую мотивацию. На встрече он сказал приятные слова о моих последовательных победах и о том, что я в молодом возрасте установил такой рекорд. Это внимание дает мне дополнительную силу на ковре, а понимание того, что государство рядом с нами, еще больше вдохновляет", - сказал Джафаров.

Борец признал: "Теперь соперники готовятся ко мне еще серьезнее, а болельщики на каждом турнире ждут только золотую медаль. Иногда это создает напряжение, но на самом деле заставляет меня быть более дисциплинированным. Оставаться на вершине сложнее, чем подняться туда. Борьба - такой вид спорта, в котором до выхода на ковер шансы у всех равны. Моя работа - постоянно тренироваться, максимально готовиться и показывать лучшее на ковре. Непобедимых соперников не бывает, но я не люблю говорить заранее. Я сделаю все, что смогу, а дальше - судьба".

Джафаров также рассказал о своем отношении к футболу. Он не считает себя большим болельщиком, но следит за крупными турнирами и матчами "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА, поскольку выступления агдамского клуба в Европе, по его словам, вызывают гордость за Азербайджан.