Президент Ильхам Алиев: "У наших спортсменов очень сильная воля к победе"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил высокий характер азербайджанских спортсменов и подчеркнул значение их достижений.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, глава государства выступил с этим заявлением на встрече с борцами, ставшими чемпионами Европы в командном зачете, и их тренерами.

Ильхам Алиев отметил: "У наших спортсменов очень сильная воля к победе, и это еще раз отражает общее развитие нашей страны".

Глава государства также отметил, что сегодня наше государство, народ, живущие как государство-победитель и народ-победитель, гордятся и спортивными достижениями.