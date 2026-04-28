28 Апреля 2026 10:41
Туран Байрамов: "На следующем чемпионате мира завоюю "золото"

Азербайджанский представитель вольной борьбы Туран Байрамов подвел итоги своего выступления на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, завоевавший серебряную медаль турнира, признался, что не до конца доволен итоговым результатом.

"Спустя пять лет я вновь вышел в финал чемпионата Европы. Моей целью была золотая медаль, однако я уступил с минимальной разницей. Надеюсь, что в будущем буду работать над собой еще больше и на следующем чемпионате мира завоюю "золото", — заявил Байрамов.

Борец также высказался о силе национальной команды Азербайджана.

"Наша сборная очень сильна. То, что каждый из наших представителей входит в первую четверку рейтинга, показывает уровень команды. Главная причина этого — наша серьезная подготовка к соревнованиям", — подчеркнул спортсмен.

İdman.Biz
