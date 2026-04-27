Представитель UWW: "Азербайджанские болельщики - одни из самых образованных в мире" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе, в том числе потому, что в стране на высоком уровне представлены все три вида этого спорта. Об этом в беседе с İdman.Biz заявил глава отдела медиа и коммуникаций Объединенного мира борьбы (UWW) Эрик Олановски после завершения чемпионата Европы по борьбе, проходившего в Албании.

Он подчеркнул развитие греко-римской борьбы в Азербайджане, а также упомянул Жалю Алиеву как одну из лучших спортсменок в своей весовой категории. "Поединки на Евро были потрясающими. На этих соревнованиях состоялось возвращение Абдулрашида Садулаева, который завоевал свой шестой титул чемпиона Европы. Это, на мой взгляд, лучший борец в мире. Украинские женщины принесли команде шесть золотых медалей, что впечатляет.

Посмотрите также, чего добился Азербайджан, выиграв командный титул как в греко-римской, так и в вольной борьбе. И, в частности, обратите внимание на Хасрата Джафарова и Гурбана Гурбанова: обоим по 24 года, и у каждого уже по несколько европейских титулов", - сказал Олановски.

По словам сотрудника UWW, организация Евро в Албании была на высоком уровне: "Но если говорить о том, что мы хотим улучшить, то это транспорт для спортсменов, места для разминки, а также освещение в медиа. На соревнованиях присутствовало около 100 представителей СМИ со всей Европы, но в следующий раз хотим видеть больше".

Эрик Олановски также высказался об относительно новом правиле - победе по первому очку в греко-римской борьбе при счете 1:1, вокруг которого ведутся дискуссии среди болельщиков: "На чемпионате Азии 2026 года у нас был всего один поединок, завершившийся со счетом 1:1. Здесь, на Евро их было 17. Спортсмены стали набирать больше очков в первом периоде, чем раньше. Если бы годы поменялись местами и в 2025 году действовали бы правила 2026 года, победители могли бы быть другими. Мне бы хотелось видеть значительно больше результативных действий, по крайней мере если не учитывать очки, присуждаемые судьями за пассивность, со стороны спортсменов в Европе. В Азии борцы чаще набирают очки в стойке, тогда как европейские спортсмены обычно выжидают партер".

Напоследок он поделился ожиданиями от двух соревнований по пляжной борьбе, которые пройдут в этом году в Азербайджане - чемпионате мира U17 и IV этапе Мировой серии среди взрослых. "Любые соревнования в Азербайджане - это невероятное событие. И большую роль на турнирах в Баку играют азербайджанские болельщики. Это одни из самых страстных и образованных фанатов в нашем виде спорта. Достаточно взглянуть на количество подписчиков в социальных сетях федерации Азербайджана. Исходя из моего опыта, а я был на более 100 международных соревнований, Азербайджан организует одни из лучших".