27 Апреля 2026 14:11
Микаил Джаббаров выступил с заявлением после триумфа Азербайджана на Евро

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров прокомментировал успешное выступление национальной команды на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, глава федерации опубликовал заявление на своей странице в X после завершения турнира в столице Албании.

"Наша команда, завоевавшая 13 медалей — пять золотых, две серебряные и шесть бронзовых — на чемпионате Европы по борьбе в столице Албании Тиране, вписала очередную яркую страницу в свою историю. Благодаря этому результату чемпионами Европы стали как наши сборные по греко-римской, так и по вольной борьбе. Вольники, в свою очередь, показали лучший результат за последние 17 лет по качеству завоеванных медалей. В связи с этим знаменательным успехом искренне поздравляю наших спортсменов, их тренеров и семьи, а также желаю, чтобы победы азербайджанского спорта на международной арене носили продолжительный характер.", — отметил Джаббаров.

Напомним, что выступление в Тиране стало одним из самых успешных для азербайджанской борьбы за последние годы.

İdman.Biz
