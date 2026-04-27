Микаил Джаббаров выступил с заявлением после триумфа Азербайджана на Евро

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров прокомментировал успешное выступление национальной команды на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, глава федерации опубликовал заявление на своей странице в X после завершения турнира в столице Албании.

"Наша команда, завоевавшая 13 медалей — пять золотых, две серебряные и шесть бронзовых — на чемпионате Европы по борьбе в столице Албании Тиране, вписала очередную яркую страницу в свою историю. Благодаря этому результату чемпионами Европы стали как наши сборные по греко-римской, так и по вольной борьбе. Вольники, в свою очередь, показали лучший результат за последние 17 лет по качеству завоеванных медалей. В связи с этим знаменательным успехом искренне поздравляю наших спортсменов, их тренеров и семьи, а также желаю, чтобы победы азербайджанского спорта на международной арене носили продолжительный характер.", — отметил Джаббаров.

Our team has written another brilliant chapter in history by winning 13 medals (5 gold, 2 silver, and 6 bronze) at the #EuropeanWrestlingChampionships held in Albania's capital, Tirana:

🥇 Hasrat Jafarov, Gurban Gurbanov, Islam Bazarganov, Ali Tcokaev, Giorgi Meshvildishvili;

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) April 27, 2026

Напомним, что выступление в Тиране стало одним из самых успешных для азербайджанской борьбы за последние годы.