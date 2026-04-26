27 Апреля 2026
RU

Борьба
Новости
26 Апреля 2026 22:42
27
Арсений Джиоев: "Весь этот труд был не ради "серебра" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

"Счет был 1:1. На последних секундах немного не доработал, был шанс, но я им не воспользовался".

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом после завоевания серебряной медали чемпионата Европы заявил азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев.

Ранее на других турнирах спортсмен уже уступал своему оппоненту по финалу — россиянину Ибрагиму Кадиеву. Тем не менее, борец отметил положительную динамику в их противостоянии:

"Он достойный соперник. С каждым разом схватки с ним даются мне все лучше, виден прогресс. В прошлый раз я проиграл ему с большим отрывом, в этот раз — с минимальным. В следующий раз постараюсь победить".

Джиоев выразил благодарность Федерации борьбы Азербайджана, тренерам и болельщикам, подчеркнув, что в будущем команда нацелена на завоевание большего количества золотых наград.

"Огромные усилия вкладываем не только мы, но и наши тренеры, федерация — и все это делается явно не ради серебряных медалей", — заключил борец.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

