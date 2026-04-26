Хетаг Газюмов: "Все могли добраться до пьедестала" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

26 Апреля 2026 22:56
Победа сборной Азербайджана по вольной борьбе в командном зачете чемпионата Европы в Албании имеет большое значение как для страны, так и для самих спортсменов.

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом после завершения чемпионата Европы заявил главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов.

По словам специалиста, он доволен выступлением команды, хотя считает, что все азербайджанские спортсмены могли подняться на пьедестал почета в индивидуальных соревнованиях:

"Эти три "золота" - показатель стабильной работы команды и федерации. Ничего нового и сверхъестественного здесь нет. Мы просто улучшили показатель по золотым медалям, и это очень важно для нас. С этих ребят берут пример. Важно, чтобы другие стремились и понимали, что они такие же люди и могут добиться таких же высот.

У нас нет цели покорять рекорды. Наша задача - раскрыть каждого спортсмена, показать максимум. Если мы будем демонстрировать максимум своих возможностей, то будет и хороший результат. Все могли добраться до пьедестала, но у некоторых оказалась очень тяжелая, несправедливая сетка. Это спорт. Некоторые допустили тактические ошибки".

Он также отметил, что состав к чемпионату мира останется примерно таким же, однако допускаются изменения в одном-двух весах:

"У нас не такая длинная "скамейка запасных", чтобы сейчас думать о новых людях. Воспитать спортсмена такого уровня очень тяжело. Возможно, по физическим качествам кто-то и дотягивает, но моральная составляющая не менее важна. Она нарабатывается с помощью участия во множестве международных стартов".

Главный тренер поделился и долгосрочными планами:

"В первую очередь мы делаем акцент на олимпийские весовые категории. Будем переводить Али Цокаева в олимпийский вес - либо ниже, либо выше, чтобы была более сильная конкуренция. То же самое касается и других весовых категорий, чтобы ближе к Олимпиаде конкуренция была выше".

Новости по теме

Али Цокаев: "Рад завоевать "золото" в дебюте среди взрослых" — İDMAN.BIZ ИЗ АЛБАНИИ
26 Апреля 23:20
Борьба

Али Цокаев: "Рад завоевать "золото" в дебюте среди взрослых" — İDMAN.BIZ ИЗ АЛБАНИИ

Наш борец вольного стиля, ставший чемпионом в Албании, прокомментировал свою победу
Арсений Джиоев: "Весь этот труд был не ради "серебра" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
26 Апреля 22:42
Борьба

Арсений Джиоев: "Весь этот труд был не ради "серебра" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Спортсмен высказался о своей финальной схватке на чемпионате Европы в Албании
Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Апреля 22:02
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У нашей сборной сегодня два "золота" и два "серебра"
Туран Байрамов: "Второй раз упускаю шанс стать чемпионом Европы" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
26 Апреля 21:32
Борьба

Туран Байрамов: "Второй раз упускаю шанс стать чемпионом Европы" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Азербайджанский вольник рассказал о том, что помешало ему завоевать "золото"
Джабраил Гаджиев: "К чемпионату мира буду готовиться лучше" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО
26 Апреля 19:40
Борьба

Джабраил Гаджиев: "К чемпионату мира буду готовиться лучше" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО

Спортсмен завоевал вчера первую в карьере медаль на взрослом чемпионате Европы
Наставник сборной Азербайджана признан лучшим тренером Европы по вольной борьбе
26 Апреля 11:56
Борьба

Наставник сборной Азербайджана признан лучшим тренером Европы по вольной борьбе

Газюмов получил престижную награду

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу

В Сумгайыте стартовало первенство Азербайджана по спортивной гимнастике
24 Апреля 10:07
Гимнастика

В Сумгайыте стартовало первенство Азербайджана по спортивной гимнастике - ФОТО + ОБНОВЛЕНО

После утреннего старта на арену вышли около 50 участников из трех клубов страны