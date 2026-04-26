Хетаг Газюмов: "Все могли добраться до пьедестала" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Победа сборной Азербайджана по вольной борьбе в командном зачете чемпионата Европы в Албании имеет большое значение как для страны, так и для самих спортсменов.

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом после завершения чемпионата Европы заявил главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов.

По словам специалиста, он доволен выступлением команды, хотя считает, что все азербайджанские спортсмены могли подняться на пьедестал почета в индивидуальных соревнованиях:

"Эти три "золота" - показатель стабильной работы команды и федерации. Ничего нового и сверхъестественного здесь нет. Мы просто улучшили показатель по золотым медалям, и это очень важно для нас. С этих ребят берут пример. Важно, чтобы другие стремились и понимали, что они такие же люди и могут добиться таких же высот.

У нас нет цели покорять рекорды. Наша задача - раскрыть каждого спортсмена, показать максимум. Если мы будем демонстрировать максимум своих возможностей, то будет и хороший результат. Все могли добраться до пьедестала, но у некоторых оказалась очень тяжелая, несправедливая сетка. Это спорт. Некоторые допустили тактические ошибки".

Он также отметил, что состав к чемпионату мира останется примерно таким же, однако допускаются изменения в одном-двух весах:

"У нас не такая длинная "скамейка запасных", чтобы сейчас думать о новых людях. Воспитать спортсмена такого уровня очень тяжело. Возможно, по физическим качествам кто-то и дотягивает, но моральная составляющая не менее важна. Она нарабатывается с помощью участия во множестве международных стартов".

Главный тренер поделился и долгосрочными планами:

"В первую очередь мы делаем акцент на олимпийские весовые категории. Будем переводить Али Цокаева в олимпийский вес - либо ниже, либо выше, чтобы была более сильная конкуренция. То же самое касается и других весовых категорий, чтобы ближе к Олимпиаде конкуренция была выше".