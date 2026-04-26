Туран Байрамов: "Второй раз упускаю шанс стать чемпионом Европы" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

"Я уже второй раз упускаю шанс стать чемпионом Европы. Это меня очень расстраивает".

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом после завоевания серебряной медали чемпионата Европы по борьбе заявил вольник Туран Байрамов.

По его словам, соперник в финале - Таймураз Салказанов - был для него неудобным оппонентом, поскольку их стили борьбы отличаются.

"В финальной схватке я допустил тактические ошибки, и после счета 3:0 все мои планы разрушились", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы в следующий раз эта медаль стала золотой.

Спортсмен также высказался о конкуренции в весовой категории до 74 кг:

"Как и в классической борьбе в категории до 77 кг, так и здесь, в вольной борьбе в весе до 74 кг, все в мире знают, что это самая сильная весовая категория. Здесь бороться очень тяжело. Каждая медаль очень ценна, и завоевать ее непросто".

