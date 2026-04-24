В Сумгайыте стартовало первенство Азербайджана по спортивной гимнастике - ФОТО

24 Апреля 2026
RU

В Сумгайыте стартовало первенство Азербайджана по спортивной гимнастике

Гимнастика
Новости
24 Апреля 2026 10:07
75
В Сумгайыте проходит 31-е первенство Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и 10-е первенство страны по женской спортивной гимнастике. Турнир, стартовавший сегодня утром, собрал около 50 участников разных возрастных категорий.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования принимает Сумгайытский олимпийский спортивный комплекс.

После ранее объявленного старта турнира стали известны подробности состава участников. В первенстве выступают спортсмены трех клубов страны - "Оджаг" и его сумгайытского отделения, а также Бакинской школы гимнастики.

За медали борются гимнасты в возрастных категориях среди самых младших, детей, подростков и молодежи. Участники демонстрируют мастерство в различных программах и на отдельных снарядах.

Первенство рассматривается как важный внутренний старт для оценки ближайшего резерва сборной Азербайджана, а также возможность для молодых спортсменов проявить себя на национальном уровне.

Турнир завершится 25 апреля, после чего определятся победители и призеры во всех возрастных группах.

10:07

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

