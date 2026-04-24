В Баку пройдет чемпионат по батутной гимнастике и тамблингу

В столичном олимпийском спортивном комплексе пройдет чемпионат Баку по батутной гимнастике и тамблингу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, турнир состоится 27 апреля.

Ожидается участие спортсменов разных возрастных категорий, которые будут бороться за награды в дисциплинах батутной гимнастики и тамблинга.

Подобные соревнования традиционно являются важной площадкой для просмотра молодых талантов, оценки формы ведущих спортсменов и подготовки к более крупным национальным и международным стартам.

Для зрителей вход на арену будет свободным, что позволит любителям спорта посетить турнир и поддержать участников.

Отметим, что батутная гимнастика и тамблинг входят в число активно развивающихся направлений азербайджанской гимнастики.