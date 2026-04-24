В Баку пройдет чемпионат по батутной гимнастике и тамблингу

В столичном олимпийском спортивном комплексе пройдет чемпионат Баку по батутной гимнастике и тамблингу.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, турнир состоится 27 апреля.
Ожидается участие спортсменов разных возрастных категорий, которые будут бороться за награды в дисциплинах батутной гимнастики и тамблинга.
Подобные соревнования традиционно являются важной площадкой для просмотра молодых талантов, оценки формы ведущих спортсменов и подготовки к более крупным национальным и международным стартам.
Для зрителей вход на арену будет свободным, что позволит любителям спорта посетить турнир и поддержать участников.
Отметим, что батутная гимнастика и тамблинг входят в число активно развивающихся направлений азербайджанской гимнастики.