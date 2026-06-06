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Азербайджанские гимнасты вышли в финал международного турнира по акробатике и аэробике - ФОТО/ВИДЕО

Гимнастика
Новости
6 Июня 2026 23:59
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Азербайджанские гимнасты вышли в финал международного турнира по акробатике и аэробике - ФОТО/ВИДЕО

Во второй соревновательный день международного турнира по акробатической и аэробной гимнастике участники представили очередные квалификационные выступления.

Как сообщает İdman.Biz, согласно программе дня, акробаты завершили свои выступления в балансовых и темповых упражнениях. В аэробной гимнастике прошли соревнования среди смешанных пар, трио и групп.

По итогам второго дня наши представители в акробатической гимнастике завоевали путевки в финальный этап.

Женские пары:

• Хокума Алиева и Фидан Рашидова – 44.984 балла (пре-юниоры)
• Рахиля Ширалиева и Лала Гаразаде – 47.231 балла (дети)
• Марьям Бахышзаде и Севиндж Иманзаде – 43.698 балла (дети)
• Илаха Ахмедова и Фидан Гурбанова – 38.398 балла (дети)

Женские группы:

• Динара Ибадова, Гешенг Агамогланлы и Джейла Ализаде – 52.660 балла (юниоры)
• София Бабаева, Диана Мамедова и Зейнаб Юсифова – 51.972 балла (юниоры)
• Айлин Мамедова, Аян Гаджилы и Фируза Гасимзаде – 49.555 балла (пре-юниоры)

Мужская группа:

• Юсиф Гусейнзаде, Сархан Агаев, Расул Амирасланов и Тимур Хамидулин – 53.773 балла (пре-юниоры)

По итогам квалификационного этапа второго дня в финал также вышли следующие наши спортсмены по аэробной гимнастике:

Группы:

• Аян Агаева, Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова, Айдан Меликова и Тахмина Ибрагимова – 16.416 балла (юниоры)
• Аян Искендерли, Марьям Алиева, Айла Исмаилзаде, Басти Талыблы и Айлин Нури – 15.483 балла (пре-юниоры)
• Нурай Алиева, Айтен Насирзаде, Гюльнур Агаларова, Алия Джафарли и Хадиджа Алескерова – 13.949 балла (пре-юниоры)

Смешанные пары:

• Сама Гаджизаде и Ариф Мамедзаде – 14.633 балла (пре-юниоры)
• Мадина Ибрагимли и Тогрул Гюльмалиев – 13.283 балла (пре-юниоры)

Трио:

• Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова и Айдан Меликова – 15.466 балла (юниоры)
• Аян Искендерли, Марьям Алиева и Айла Исмаилзаде – 15.416 балла (пре-юниоры)
• Сама Гаджизаде, Рена Мамедова и Улькер Мустафаева – 15.399 балла (пре-юниоры)
• Басти Талыблы, Нурай Гусейнли и Нурай Алиева – 14.816 балла (пре-юниоры)

Завтра в финальный день гимнасты вступят в борьбу за медали.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
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