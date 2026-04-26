В Сумгайыте определились победители первенства страны по спортивной гимнастике - ФОТО

В Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе прошли 31-е первенство страны по мужской спортивной гимнастике и 10-е — по женской.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в соревнованиях приняли участие воспитанники клуба Ocaq Sport, Бакинской школы гимнастики и сумгайытского филиала Ocaq Sport.

Спортсмены представили свои программы на различных гимнастических снарядах в возрастных категориях "младшие", "малыши", "дети", "пре-юниоры" и "юниоры". По итогам выступлений клуб Ocaq Sport продемонстрировал лучший результат и стал победителем турнира.

Всего в первенстве приняли участие около пятидесяти гимнастов.

İdman.Biz

