Делегация во главе с Шюкрю Йылмазом посетила Национальную гимнастическую арену - ФОТО

Делегация Министерства молодежи и спорта Турции во главе с Шюкрю Йылмазом посетила Национальную гимнастическую арену в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, гости ознакомились с инфраструктурой спортивного объекта и условиями, созданными для подготовки атлетов.

Турецкая делегация прибыла в Азербайджан в рамках программы сотрудничества между двумя странами в сферах молодежи и спорта.

Также представители Турции находятся в столице для участия в "Программе обмена спортивными специалистами".