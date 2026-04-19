В Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО

На Национальной гимнастической арене в Баку 17-19 апреля прошел Кубок мира по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие более 150 гимнасток из 42 стран.

В первые два дня соревнований состоялся квалификационный этап, в последний - финалы. На квалификационном этапе гимнастки в индивидуальной программе продемонстрировали свое мастерство в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. По результатам многоборья первое место заняла представительница Украины Таисия Онофрийчук. Второе место заняла гимнастка из Германии Дарья Варфоломеев, третье - представительница Болгарии Стилияна Николова.

В программе групповых упражнений гимнастки выступили с 3 обручами и 2 парами булав. Победительницей в многоборье стала команда Израиля. Испания заняла второе место, а команда AIN 2 замкнула первую тройку лидеров.

В финальном этапе борьба стала еще более напряженной. В программе с обручем золотую медаль завоевала Таисия Онофрийчук, Стилияна Николова стала второй, а София Ильтерякова - третьей. В программе с мячом Дарья Варфоломеев заняла первое место, София Раффаэли - второе, Стилияна Николова - третье. В упражнениях с булавами победу одержала Дарья Варфоломеев, София Ильтерякова и Таисия Онофрийчук разделили второе и третье места. В программе с лентой Дарья Варфоломеев также сохранила первенство, София Раффаэли стала второй, а Акмарал Ерекешева - третьей.

В групповых упражнениях в программе с 5 мячами команда Израиля заняла первое место, Бразилия - второе, Узбекистан - третье. В программе с 3 обручами и 2 парами булав золотую медаль завоевала Испания, AIN 2 стала второй, а Болгария заняла третье место.

В соответствии с традицией, гимнастка и команда, показавшие наивысший результат на квалификационном этапе, были награждены кубком AGF Trophy. В индивидуальной программе этой награды удостоилась Дарья Варфоломеев, а в групповых упражнениях - команда AIN 2.