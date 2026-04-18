Федерация гимнастики Азербайджана подписала меморандум с Белорусской ассоциацией гимнастики - ФОТО

18 Апреля 2026 22:20
Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) продолжает расширять международные связи. Очередным партнером организации стала Белорусская ассоциация гимнастики.

Как сообщает İdman.Biz, между гимнастическими структурами двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом в сфере гимнастики, реализацию совместных проектов и взаимодействие в целях развития этого вида спорта.

Данный шаг окажет положительное влияние на процесс подготовки атлетов обеих стран и их выступления на будущих международных соревнованиях.

