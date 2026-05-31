Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном

Сборная Азербайджана по мини-футболу узнала соперника по 1/8 финала чемпионата Европы 2026 года, который проходит в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, команда Эльшада Гулиева встретится со сборной Казахстана.

Матч состоится 1 июня и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Азербайджанская сборная завершила групповой этап с максимальным результатом, одержав победы во всех трех матчах и набрав девять очков. В последнем туре наша команда обыграла Францию со счетом 3:2.

Сборная Казахстана, в свою очередь, заняла второе место в группе E, набрав четыре очка.

В других матчах 1/8 финала сыграют Босния и Герцеговина - Венгрия, Болгария - Франция, Польша - Грузия, Украина - Португалия, Румыния - Австрия, Греция - Сербия и Чехия - Черногория.