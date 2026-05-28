Игрок сборной Азербайджана: "Первый матч всегда получается тяжелым" - ВИДЕО

Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу Иса Атаев прокомментировал победу команды над Австрией в первом туре чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz, игрок в беседе с журналистами заявил, что национальная команда намерена продолжить победную серию и в следующих матчах турнира в Словакии.

"Мы хотим порадовать наш народ. Ожидали, что первый матч получится тяжелым. Стартовые игры всегда складываются непросто. Все команды борются до конца. Мы - действующие чемпионы мира, поэтому каждый соперник показывает против нас особенный футбол. К полю мы тоже еще не до конца привыкли. Из-за того, что это был первый матч, игра получилась тяжелой", - подчеркнул Атаев.

Напомним, что в стартовой встрече чемпионата Европы сборная Азербайджана обыграла Австрию со счетом 1:0.

Следующие матчи национальная команда проведет 29 мая против Италии и 30 мая против Франции.