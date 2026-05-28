Тренер U-21 возлагает большие надежды на Камару

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана Рашад Эйюбов считает, что полузащитник Мустафа Камара способен принести большую пользу национальной команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, наставник U-21 поделился мнением о новых футболистах, приглашенных в состав сборной.

"В команде появились новые игроки. Большие надежды есть как на прежних футболистов, так и на новичков. Сегодня первую тренировку провел Лоренцо Меццотеро. По одному занятию сложно делать выводы, но у нас есть ожидания. Мустафа Камара завтра впервые выйдет на тренировку. Это нетипичный для нас футболист, потому что у него отличаются техника и стиль игры. Думаю, Камара будет полезен сборной", - заявил Эйюбов.

Специалист также рассказал о стартовавшем в Баку учебно-тренировочном сборе.

"С сегодняшнего дня начали тренировки. Атмосфера в команде хорошая. Мы взяли хороший темп подготовки и надеемся, что до конца сбора все пройдет на высоком уровне", - отметил главный тренер.

Эйюбов подчеркнул, что молодежная сборная намерена добиваться максимального результата и в товарищеских матчах в Турции.

"Нас ждут две контрольные игры. Но я никогда не разделяю официальные и товарищеские матчи. Наша цель - всегда добиваться максимального результата", - подчеркнул специалист.

Напомним, что молодежная сборная Азербайджана проведет сборы в Баку с 28 по 30 мая, а затем продолжит подготовку в турецкой Испарте до 10 июня. В рамках сборов команда сыграет против Бахрейна 6 июня и Кыргызстана 9 июня. Оба матча состоятся на стадионе "Сав" и начнутся в 18:00 по бакинскому времени.