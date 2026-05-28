28 Мая 2026
RU

Тренер U-21 возлагает большие надежды на Камару

Национальная сборная
Новости
28 Мая 2026 17:21
21
Тренер U-21 возлагает большие надежды на Камару

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана Рашад Эйюбов считает, что полузащитник Мустафа Камара способен принести большую пользу национальной команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, наставник U-21 поделился мнением о новых футболистах, приглашенных в состав сборной.

"В команде появились новые игроки. Большие надежды есть как на прежних футболистов, так и на новичков. Сегодня первую тренировку провел Лоренцо Меццотеро. По одному занятию сложно делать выводы, но у нас есть ожидания. Мустафа Камара завтра впервые выйдет на тренировку. Это нетипичный для нас футболист, потому что у него отличаются техника и стиль игры. Думаю, Камара будет полезен сборной", - заявил Эйюбов.

Специалист также рассказал о стартовавшем в Баку учебно-тренировочном сборе.

"С сегодняшнего дня начали тренировки. Атмосфера в команде хорошая. Мы взяли хороший темп подготовки и надеемся, что до конца сбора все пройдет на высоком уровне", - отметил главный тренер.

Эйюбов подчеркнул, что молодежная сборная намерена добиваться максимального результата и в товарищеских матчах в Турции.

"Нас ждут две контрольные игры. Но я никогда не разделяю официальные и товарищеские матчи. Наша цель - всегда добиваться максимального результата", - подчеркнул специалист.

Напомним, что молодежная сборная Азербайджана проведет сборы в Баку с 28 по 30 мая, а затем продолжит подготовку в турецкой Испарте до 10 июня. В рамках сборов команда сыграет против Бахрейна 6 июня и Кыргызстана 9 июня. Оба матча состоятся на стадионе "Сав" и начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: "Матч получился тяжелым"
18:07
Национальная сборная

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: "Матч получился тяжелым" - ВИДЕО

Эльшад Гулиев прокомментировал победу над Австрией на старте чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по мини-футболу стартовала с победы на Евро - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
16:48
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу стартовала с победы на Евро - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Австрию в первом матче турнира
Игрок "Сампдории" впервые потренировался в молодежной сборной Азербайджана
13:43
Национальная сборная

Игрок "Сампдории" впервые потренировался в молодежной сборной Азербайджана - ФОТО

U21 Азербайджана начала сбор с новичками из Италии и Бельгии

Сын экс-футболиста "Габалы" будет выступать за молодежную сборную Азербайджана
27 Мая 22:50
Национальная сборная

Сын экс-футболиста "Габалы" будет выступать за молодежную сборную Азербайджана

Сам футболист родился в Азербайджане в 2008 году
Сборная Азербайджана по мини-футболу начнет Евро матчем с Австрией
27 Мая 11:44
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу начнет Евро матчем с Австрией

В первый день в Братиславе пройдут девять игр

В "Нефтчи" раскрыли историю Лоренцо Меццотеро
26 Мая 13:36
Национальная сборная

В "Нефтчи" раскрыли историю Лоренцо Меццотеро

В клубе объяснили, как помогли будущему игроку молодежной сборной Азербайджана остаться в стране

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках