Сын экс-футболиста "Габалы" будет выступать за молодежную сборную Азербайджана

В расположение молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21), которая завтра начнет сбор в Баку, а затем отправится в турецкую Ыспарту, прибыл новый футболист.

Как сообщает İdman.Biz, к команде присоединился 18-летний вингер Мустафа Камара, выступающий за юношеский состав (U-18) бельгийского "Сент-Трюйдена". В нынешнем сезоне 2025/26 он провел 19 матчей и отметился двумя голами.

Отметим, что Мустафа — сын Абдулкадера Камары, защищавшего цвета "Габалы" в 2007-2012 годах. Сам футболист родился в Азербайджане в 2008 году.

Во время учебно-тренировочного сбора в Турции азербайджанская "молодежка" проведет два товарищеских матча — против Бахрейна 6 июня и Кыргызстана 9 июня.