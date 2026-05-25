Личный тренер чемпиона Европы рассказал İDMAN.BİZ историю победы Эльвина Наджафзаде - ВИДЕО

Азербайджанский борец Эльвин Наджафзаде, выигравший чемпионат Европы U15 в Болгарии, оказался представителем настоящей борцовской семьи, где спорт передавался из поколения в поколение.

Как сообщает İdman.Biz, личный тренер чемпиона Алииса Аббасов рассказал, что впервые Эльвина в секцию борьбы привел отец, который сам занимался этим видом спорта. Старший брат борца Эмин также выступал на высоком уровне и становился чемпионом Азербайджана.

По словам специалиста, Наджафзаде уже восемь лет тренируется под его руководством в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе №1.

Аббасов отметил, что талант спортсмена был заметен еще в раннем возрасте.

"Эльвин родом из известного агджабединского села Афшар. Люди оттуда даже генетически очень сильные. Его старший брат в свое время тоже становился чемпионом Азербайджана по борьбе, а сейчас работает в государственной структуре. Борьба буквально у них в крови", - рассказал тренер.

Специалист также подчеркнул, что успех юного борца стал результатом многолетней системной работы, дисциплины и правильного отношения к тренировкам.

Напомним, что 23 мая на чемпионате Европы U15 в болгарском Самокове Эльвин Наджафзаде завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 кг. В финальной схватке азербайджанский спортсмен победил российского борца Ибрагима Магомедова со счетом 5:4.

После победы эмоциональное празднование Эльвина быстро стало популярным в социальных сетях и вызвало большой интерес у болельщиков.