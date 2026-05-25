25 Мая 2026
RU

Личный тренер чемпиона Европы рассказал İDMAN.BİZ историю победы Эльвина Наджафзаде - ВИДЕО

Борьба
Новости
25 Мая 2026 13:53
31
Личный тренер чемпиона Европы рассказал İDMAN.BİZ историю победы Эльвина Наджафзаде - ВИДЕО

Азербайджанский борец Эльвин Наджафзаде, выигравший чемпионат Европы U15 в Болгарии, оказался представителем настоящей борцовской семьи, где спорт передавался из поколения в поколение.

Как сообщает İdman.Biz, личный тренер чемпиона Алииса Аббасов рассказал, что впервые Эльвина в секцию борьбы привел отец, который сам занимался этим видом спорта. Старший брат борца Эмин также выступал на высоком уровне и становился чемпионом Азербайджана.

По словам специалиста, Наджафзаде уже восемь лет тренируется под его руководством в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе №1.

Аббасов отметил, что талант спортсмена был заметен еще в раннем возрасте.

"Эльвин родом из известного агджабединского села Афшар. Люди оттуда даже генетически очень сильные. Его старший брат в свое время тоже становился чемпионом Азербайджана по борьбе, а сейчас работает в государственной структуре. Борьба буквально у них в крови", - рассказал тренер.

Специалист также подчеркнул, что успех юного борца стал результатом многолетней системной работы, дисциплины и правильного отношения к тренировкам.

Напомним, что 23 мая на чемпионате Европы U15 в болгарском Самокове Эльвин Наджафзаде завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 кг. В финальной схватке азербайджанский спортсмен победил российского борца Ибрагима Магомедова со счетом 5:4.

После победы эмоциональное празднование Эльвина быстро стало популярным в социальных сетях и вызвало большой интерес у болельщиков.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Юношеская сборная Азербайджана завоевала шесть медалей на чемпионате Европы по вольной борьбе
00:40
Борьба

Юношеская сборная Азербайджана завоевала шесть медалей на чемпионате Европы по вольной борьбе

Набрав 122 очка, сборная Азербайджана заняла третье место в общекомандном зачете
Азербайджанские борцы завоевали "золото", два "серебра" и две "бронзы" на Евро
24 Мая 13:54
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото", два "серебра" и две "бронзы" на Евро - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с 10 медалями

Эльвин Наджафзаде стал чемпионом Европы, Гюлай Хасмамедова завоевала "серебро" - ФОТО
23 Мая 21:59
Борьба

Эльвин Наджафзаде стал чемпионом Европы, Гюлай Хасмамедова завоевала "серебро" - ФОТО

Копилка страны пополнилась двумя медалями
Микаил Джаббаров поздравил Ульвию Мусаеву с победой на чемпионате Европы
23 Мая 21:40
Борьба

Микаил Джаббаров поздравил Ульвию Мусаеву с победой на чемпионате Европы

Президент Федерации борьбы Азербайджана отметил исторический успех спортсменки

Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Самокове
23 Мая 20:18
Борьба

Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Самокове

Они уже обеспечили себе как минимум "серебро"
Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом
23 Мая 14:08
Борьба

Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом - ВИДЕО

Эмирхан Ахмедли рассказал о любви к английскому языку и музыке

Самое читаемое

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

"Карабах" завершил сезон победой
22 Мая 21:24
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" завершил сезон победой - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Дубль Шейдаева помог агдамцам выиграть результативный матч

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову
23 Мая 11:49
Азербайджанский футбол

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

Ондер Озен высказался о аозможном назначении тренера "Карабаха"