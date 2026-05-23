23 Мая 2026
Эльвин Наджафзаде стал чемпионом Европы, Гюлай Хасмамеддова завоевала "серебро"

23 Мая 2026 21:59
Эльвин Наджафзаде стал чемпионом Европы, Гюлай Хасмамеддова завоевала "серебро"

В болгарском Самокове продолжается первенство Европы по борьбе среди спортсменов до 15 лет (U-15).

Как сообщает İdman.Biz, великолепного результата добился Эльвин Наджафзаде, выступающий в весовой категории до 85 килограммов. В напряженном и драматичном финальном поединке азербайджанский борец вырвал победу у представителя России Ибрагима Магомедова со счетом 5:4 и завоевал титул чемпиона Европы.

В соревнованиях среди девушек серебряную медаль принесла команде Гюлай Хасмамеддова (36 кг). Успешно дойдя до финала, в решающей схватке она уступила россиянке Елизавете Кирилловой и поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

