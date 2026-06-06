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Руслан Валиев: “Строить карьеру сразу в двух видах борьбы – хороший опыт” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Борьба
Новости
6 Июня 2026 16:53
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Руслан Валиев: “Строить карьеру сразу в двух видах борьбы – хороший опыт” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Организация чемпионата Европы U17 по пляжной борьбе была на высоком уровне, а все спортсмены оказались сильными соперниками.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил азербайджанский борец Руслан Валиев, ставший чемпионом континентального первенства в весовой категории до 80 килограммов.

Он поделился, каково было встретиться в финале ЧЕ с другим азербайджанским спортсменом – Эльвином Гаджигулиевым: “Столкнуться с товарищем по команде в решающей схватке было для меня странным чувством. Но это спорт, и здесь победителем должен стать кто-то один. Самое главное – это то, что был поднят флаг Азербайджана”.

Руслан Валиев является двухкратным чемпионом Европы по пляжной борьбе, а также серебряным призером чемпионата Европы U15 по вольной борьбе. По словам спортсмена, опыт вольника во многом способствует его успехам и в пляжной дисциплине:

“Думаю, что все техники, которые я освоил в вольной борьбе, помогают мне и в пляжной. В прошлом году стал чемпионом Европы в весовой категории до 70 кг. В этом году под руководством Ояна Назариани и Ибрагима Юсибова подготовился к соревнованиям еще лучше и уже был более опытным. Благодаря этому удалось завоевать второй титул чемпиона Европы”.

Валиев рассказал, в каком из направлений ему больше нравится выступать:

“Конечно, вольная борьба сложнее. В этом виде и продолжительность схватки, и лимит очков больше. Вместе с тем у нее есть и преимущества. Например, в отличие от пляжной борьбы, здесь можно заработать очки из положения партера, что создает дополнительные возможности.

В пляжной борьбе сложнее бороться под солнцем и на песке. Однако поединки проходят быстрее и динамичнее. Строить параллельную карьеру в обоих видах борьбы – это для меня очень хороший опыт. Пляжные схватки проходят на берегу моря, поэтому эта дисциплина необычная и доставляет больше удовольствия, а выступать на больших аренах в вольной борьбе – мечта каждого спортсмена”.

При этом Руслан Валиев не скрывает амбиций и в вольной борьбе. Спортсмен стремится к большим достижениям на взрослых соревнованиях: “Хочу стать олимпийским чемпионом и делаю для этого все, что в моих силах. Верю, что благодаря правильной подготовке и постоянному труду смогу проявить себя и добиться высоких результатов среди взрослых. Хотя конкуренция в тяжелом весе всегда очень серьезная, уверен, что достигну своих целей”.

İdman.Biz
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