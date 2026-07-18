Жаля Алиева упустила "бронзу" на турнире в Будапеште - ОБНОВЛЕНО

Представительница Азербайджана Жаля Алиева провела поединок за бронзовую медаль на рейтинговом турнире по борьбе в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, в решающей схватке наша спортсменка уступила Ирине Курачкиной (Беларусь) - 2:9.

17:14

Представительница Азербайджана Жаля Алиева провела полуфинальный поединок на рейтинговом турнире по борьбе в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 57 кг Алиева встретилась с китаянкой Кэсин Хонг.

Азербайджанская спортсменка уступила сопернице со счетом 0:10 и не смогла выйти в финал.

В вечерней сессии Жаля Алиева поборется за "бронзу".

17:06

В Будапеште продолжается рейтинговый турнир по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях по борьбе Жаля Алиева, выступающая в весовой категории до 57 кг, пробилась в полуфинал.

В 1/8 финала представительница Азербайджана победила Ён Джин Квон из Южной Кореи со счетом 8:3. Затем в четвертьфинале Алиева одолела польку Магдалену Лишевскую на туше.

В весовой категории до 53 кг Асмар Джанкуртаран уступила в 1/8 финала китаянке Цзинь Чжан со счетом 0:8 и завершила выступление.

Еще одна представительница Азербайджана в этом весе Наргиз Самедова проиграла американке Кристел Н. Родригес Доблер - 0:6.