Азербайджан выставит 21 борца на рейтинговый турнир в Будапеште

Сборная Азербайджана по борьбе примет участие в заключительном рейтинговом турнире года, который стартует завтра в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, страну на соревнованиях представит 21 спортсмен.

Первыми на ковер выйдут борцы вольного стиля. Под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова, а также тренеров Арифа Абдуллаева, Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова выступят Ислам Базарганов (57 кг), Нураддин Новрузов (61 кг), Рашид Бабазаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Джабраил Гаджиев (79 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Али Цокаев (92 кг), Осман Нурмагомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Затем борьбу за медали начнут женщины. Под руководством тренера Гасрата Мамедъярова выступят Наргиз Самедова, Асмер Джанкуртаран (обе - 53 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг), Жаля Алиева (57 кг), Биргюль Султанова (65 кг) и Нигяр Мирзазаде (68 кг).

В турнире по греко-римской борьбе Азербайджан представят Эльмир Алиев (60 кг), Мурад Мамедов, Сакит Гулиев (оба - 63 кг), Магомед Шукюрзаде (67 кг) и Ариф Нифтуллаев (97 кг). В тренерский штаб команды входят старший тренер Нураддин Раджабов и тренер Ровшан Байрамов.

Предварительные схватки ежедневно будут начинаться в 12:30 по бакинскому времени, финальные поединки - в 20:00.

Обязанности арбитра на турнире будет исполнять судья международной категории I-S Асиф Ширалиев.